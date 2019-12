Il Mattino - Napoli, 18 mesi di contratto per Gattuso. Più maxi-premo Champions

Un patto d'onore per Rino Gattuso, prossimo allenatore del Napoli in luogo dell'esonerato Carlo Ancelotti: contratto fino al 2021 ma ci sarà una reciproca verifica a giugno. Stipendio da 2,6 milioni e uno staff affiatato guidato da Riccio: De Laurentiis avrebbe preferito un legame di sei mesi, ma con il tecnico calabrese c'è l'intesa di potersi separare a giugno senza penali o altro nel caso non sussistessero le condizioni per andare avanti. Il Mattino di oggi rivela l'esistenza di un maxi-premio in caso di qualificazione alla zona Champions League.