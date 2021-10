Il profilo Twitter della Champions League celebra Kakà: il video

Il profilo Twitter della Champions League ha pubblicato un video con le giocate più belle e alcuni dei gol segnati da Ricardo Kakà nella competizione con la maglia del Milan. Ad accompagnare queste immagini, una frase pronunciata da Andryi Shevchenko sul brasiliano: "Non avevo mai visto un giocatore così perfetto. Dopo un solo allenamento avevo capito che questo ragazzo era speciale".

