Il rimpianto di Sebastiano Rossi: "USA 94, Sacchi chiamò tutto il Milan tranne il portiere"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Mi è andata bene, ma poteva andare meglio". A parlare è Sebastiano Rossi, portiere titolare del Milan di Sacchi e di Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra i temi toccati, nello specifico, i tanti trofei vinti, cinque scudetti e la Coppa dei Campioni: "Potevo fare anche i Mondiali, nel 1994 - si legge sulla rosea - ma Sacchi ha fatto altre scelte. Mah. La difesa del Milan sì, il centrocampo del Milan sì, il portiere no? Però, dai, va bene così. Ci tenevo, perché mi sarebbe piaciuto vincere anche un Mondiale. Non so se sarebbe andata diversamente ai rigori. Chissà. I rapporti con Sacchi ora? Sono buoni, anzi eccellenti. Ci sentiamo spesso, è stato il primo maestro per me, abbiamo vinto in Primavera al Cesena, poi è stato lui a volermi al Milan".