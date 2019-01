Incocciati: "Mi aspettavo qualcosa in più dal Napoli visto che il Milan aveva diversi problemi"

Beppe Incocciati, doppio ex di Milan e Npaoli, ha rilasciato queste parole a cavallo tra la gara di campionato e quella di stasera in Coppa Italia ai microfoni di Tuttonapoli.net: "La Coppa Italia ha un altro sapore rispetto alla sfida di campionato. Spero di vedere una partita differente, perché l'ultima gara non è piaciuta a nessuno. C'è stato poco spettacolo. Anche i tempi di gioco troppo bassi mi hanno fatto pensare che entrambe le squadre avevano paura di incappare in una sconfitta. Mi aspettavo qualcosa in più dal Napoli, visto che il Milan aveva diversi problemi, tra la questioni Higuain e i tanti calciatori assenti o non in condizione. Il match visto sabato rispecchia precisamente l'ultimo periodo di Insigne, praticamente assente da una vita. Piatek-Milik? Sono due attaccanti che si somigliano, anche per le movenze. Sono due cecchini straordinari che sicuramente entreranno in competizione, si giocheranno anche una fetta di popolarità. Speriamo che serva anche a migliorare il livello del gioco visto nella partita precedente".