Inter, Calhanoglu sul derby: "Se segno al Milan esulterò"

In vista del derby contro il Milan, Hakan Calhanoglu ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Quando sono passato dall’Amburgo al Leverkusen ho provato sensazioni simili ovvero quelle di giocare nello stesso stadio, ma con l’altra squadra. Qui a Milano però il derby è un’altra cosa... Io conosco i difensori del Milan, come loro conoscono me. Non sarà un vantaggio e dovrò pensare solo al lavoro che devo fare per aiutare i miei compagni. Se segnerà al Milan esulterò? Se succederà, farò come sempre".