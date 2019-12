Inzaghi: "Con Boban e Maldini, il Milan è in buone mani. Piatek? I rossoneri hanno bisogno dei suoi gol"

Filippo Inzaghi, grande ex attaccante rossonero, ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio Uno: "Spero che il Milan torni ai suoi livelli. È l’augurio che gli faccio per i suoi 120 anni. Ci vorrà tempo, ma con Boban e Maldini è in buone mani. La maledizione del numero 9 e Piatek? Penso che Kris abbia fatto bene al Genoa e bene all’inizio con il Milan. Spero che torni a segnare perché il Milan ha bisogno dei suoi gol per tornare in alto, ma quando la squadra non gira al massimo, è normale che un attaccante faccia più fatica a segnare".