Italia-Germania, Bonucci: "Due squadre che giocano a calcio, il pubblico si divertirà"

La prossima settimana Italia e Germania torneranno a sfidarsi nei quarti di finale di una competizione, questa volta Nations League, a nove anni dagli Europei 2016. Tra i protagonisti di quella sfida, persa ai tiri di rigore dagli azzurri di Antonio Conte, c’era Leonardo Bonucci. L'ex capitano del Mila della stagione 17/18 ricorda così il rigore fallito - insieme a Darmian, Pellé e Zaza - nell’intervista rilasciata al sito ufficiale della FIGC: “Decisi di cambiare angolo rispetto al rigore calciato in partita, ma l’errore fu interrompere la rincorsa. Se oggi potessi tornare indietro calcerei sempre forte a incrociare, ma senza fermarmi, in modo da rubare il tempo a Neuer.

Nel corso della partita, proprio Bonucci aveva segnato dal dischetto

"Era il primo rigore della mia carriera che battevo nei novanta minuti, prendermi quella responsabilità credo che mi abbia permesso di fare il salto definitivo per consacrarmi a livello mondiale. Fu una piccola vittoria personale, anche se poi la delusione per la sconfitta fu grande. A livello tecnico e qualitativo non eravamo una delle nazionali più forti, ma grazie a mister Conte e al suo staff era nato un gran bel gruppo, eravamo una famiglia. Si respirava la voglia di fare qualcosa di storico, ci andammo vicini. Costringemmo la Germania a cambiare modulo per affrontarci e anche quella fu una piccola vittoria”.