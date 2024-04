Iuliano attacca Locatelli: "Non sa cosa fare con la palla"

Ai microfoni di TV Play, l'ex giocatore della Juventus, Mark Iuliano, ha parlato del momento dei bianconeri che sono scivolati al terzo posto a meno 6 dal Milan e ora rischiano anche la terza piazza con un Bologna in forte rimonta e a due lunghezze di distanza. Nonostante la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia, Iuliano non le ha mandate a dire e a preso di mira anche qualche giocatore bianconero. Uno su tutti Manuel Locatelli, centrocampista cresciuto e lanciato dal Milan che, dopo una parentesi al Sassuolo, è andato alla Juventus.

Queste le parole di Iuliano su Locatelli: "Sono andati al di sopra delle proprie possibilità per diversi mesi, poi hanno avuto questa flessione, ma secondo me hanno fatto un cammino deludente da un punto di vista fisico e mentale. Anche prima della famosa partita dell’Empoli avevo notato stanchezza mentale. Locatelli, ad esempio, non sa cosa fare con la palla, si nasconde e sembra non volersi prendere responsabilità”.