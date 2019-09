Juventus, Higuain: "L'anno scorso non è stato facile. è stata una stagione complicata"

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del Pipita sulla scorsa stagione nella quale ha vestito prima la maglia del Milan e poi quella del Chelsea: "Tutto riparte da zero con l'inizio della nuova stagione. Quest'anno per me è molto importante, siamo una grande squadra che deve lottare per tutto. L'anno scorso non è stato facile, ho vinto l'Europa League e sono andato in doppia cifra ma è stato un anno complicato. Dobbiamo fare il massimo per vincere in questa stagione" riporta tuttomercatoweb.com.