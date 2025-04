Juventus, il sogno è Tonali. Douglas Luiz e Vlahovic possibili contropartite

La Juventus vuole riportare Sandro Tonali in Italia, e questo non è più un segreto da tempo, come riferisce quest'oggi Tuttosport. I bianconeri hanno infatti individuato in Tonali l'uomo giusto per il nuovo centrocampo juventino e Cristiano Giuntoli sta lavorando da tempo alla trattativa. Anche se il Newcastle non sembra avere intenzione di cederlo, i bianconeri ci proveranno fino alla fine cercando di avvicinarsi a quei 70 milioni richiesti dal club inglese per il suo cartellino.

Nell'operazione la Juventus potrebbe inserire anche Douglas Luiz, che continua ad avere molti estimatori in Premier, e Dusan Vlahovic. Nonostante la trattativa sia molto difficile vista anche la stima che l'ambiente e l'allenatore hanno per lo stesso Tonali, la Juventus sembra intenzionata a provarci fino in fondo.