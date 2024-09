Kalulu verso un riscatto in bianconero? Lui risponde: "Alla Juve mi sento in fiducia, penso solo a lavorare bene"

Dopo aver lasciato il Milan per approdare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto, Pierre Kalulu ha ritrovato continuità e campo con la maglia bianconera, dimostrandosi uno dei migliori nelle ultime uscite. L'accordo col Milan ricordiamo, prevedeva 3,3 milioni di euro per il prestito più 14 per il riscatto e 3 di ulteriori bonus. Ai rossoneri il 10 per cento sull'eventuale futura rivendita: se Kalulu dovesse confermare questo ottimo avvio, non è detto che possa bastare a colmare i rimpianti di casa Milan per il suo addio. Il francese è stato intervistato da Sky Sport, prevedibile una domanda sul suo stato di forma dove l'ex terzino rossonero ha risposto così:

Fiducia nella Juventus e lavoro per crescere

"Alla Juve mi sono sentito bene fin da subito, in queste ultime partite mi sentivo in fiducia. Qui ci sono giocatori forti e tutti vogliono avere il proprio spazio in campo, siamo un gruppo forte e ci aspettano tante partite in questa stagione".

Un commento alle critiche

"Una risposta a chi non ha creduto in me? No, no, sono un ragazzo che lavora tanto e che pensa al proprio lavoro senza ascoltare ciò che dicono gli altri".