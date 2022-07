L'ex Milan El Shaarawy richiesto dall'Atalanta nello scambio con Miranchuk

Fonte: tuttomercatoweb.com

Contatti in corso tra Roma e Atalanta spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola Piace molto per la trequarti il russo Aleksej Miranchuk e anche Gian Piero Gasperini lo ha messo sul mercato. Ieri le società si sono sentite per capire la disponibilità a un trasferimento con contropartite tecniche. All’Atalanta piace El Shaarawy ma è stato proposto Carles Perez, Tiago Pinto prenderebbe volentieri dai nerazzurri anche Pasalic sul quale però c’è il veto del tecnico della Dea.