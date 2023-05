L’ex rossonera Stapelfeldt in gol all’ultima giornata. Ora è pronta a ripartire

MilanNews.it

© foto di Fabrizio Cusa ufficio stampa Como Women

Nina Stapelfeldt ha trovato il gol oggi all'ultimo secondo nella gara giocata contro il Sassuolo. L’ultimo match della stagione con la maglia de Como. Il finale di 2-1 per le padroni di casa non modifica la classifica che vede il Sassuolo chiudere sesto e il Como settimo. L’attaccante svizzera ex Milan ha giocato gioca 265' in stagione a causa di un infortunio che l'ha fermata per quattro mesi.

Era tornata alla grande a febbraio con 3 gol in tre amichevoli (tra cui il bel gol contro l'Inter), dopo aver realizzato una splendida rete di testa in Coppa Italia, rete che è valsa la prima storica vittoria delle comasche tra i professionisti (0-1 ad Arezzo).

A marzo, aprile e maggio è partita dalla panchina, dove mister De La Fuente ha preferito le attaccanti Ragaglia, Kubassova e Carravetta, all'esperienza internazionale e alla fame di Stapelfeldt.

Decisioni che lasciamo molto perplessi anche perché quando è entrata in campo ha dimostrato un valore e una esperienza decisamente superiore rispetto alle compagne di squadra, prova ne è la rete di rabbia di oggi a Sassuolo.

Si è confermata bomber in rapporto ai minuti giocati. Infatti nell’annata al Milan aveva siglato 7 reti che l’hanno portata ad essere la miglior marcatrice rossonera gol/minuti giocati. In questa stagione 2 reti in solo 260' giocati, ovvero 1 ogni 130'.

Ora la svizzera è tornata, pronta per una nuova stagione.