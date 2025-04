L'ex rossonero Djalò non verrà confermato al Porto: rientrerà alla Juventus

È stata una stagione fatta di alti e bassi quella dell'ex rossonero Tiago Djalò al Porto. Il difensore lusitano di proprietà della Juventus ha trovato con i Dragoes più spazio rispetto a quanto ne avrebbe trovato a Torino, ma le sue 17 presenze totali, condite da un gol e un assist, non basteranno a garantirgli una riconferma. Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti, Djalò con ogni probabilità non verrà riscattato e tornerà alla Juventus a giugno, dove peraltro ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

La cronistoria di Djalò alla Juventus

Dopo una lunga trattativa, Tiago Djaló si trasferisce ufficialmente alla Juventus dal Lille durante la finestra di mercato invernale 2024. La Juventus lo acquista a titolo definitivo, investendo circa 3.5 milioni di euro più bonus. A causa del lungo processo di riabilitazione, Djaló non ha collezionato alcuna presenza ufficiale con la maglia della Juventus nella seconda parte della stagione 2023-2024. Ha lavorato costantemente per tornare in forma, allenandosi a parte e seguendo le indicazioni dello staff medico e tecnico. Il suo esordio ufficiale con la maglia della Juventus è avvenuto il 7 aprile 2025 nella partita di campionato contro il Napoli, subentrando nei minuti finali a causa dell'infortunio di Skorupski. Questa è stata la sua prima apparizione in campo con la Juventus dopo il suo arrivo.