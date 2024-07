L'ex rossonero Mastalli vicino al trasferimento al Siena

vedi letture

Dopo l’esperienza con l’Alessandria nella passata stagione, con cui ha collezionato 37 presenze con quattro gol, per Alessandro Mastalli potrebbe esserci una nuova avventura questa volta in una categoria dove non ha mai militato come la Serie D. Secondo quanto riportato oggi dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il centrocampista classe ‘96, che vanta oltre 200 gare in Serie C, sarebbe infatti vicino al trasferimento al Siena.

Mastalli è cresciuto nelle giovanili del Milan. Nella sua carriera, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore rossonero, ha giocato con le maglie di Lugano, Juve Stabia, Avellino, Lucchese e Alessandria.