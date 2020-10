L'ex rossonero van Ginkel torna al PSV Eindhoven

Il PSV Eindhoven ufficializza un gradito ritorno. Nella serata di oggi il club olandese ha reso noto l'ingaggio in prestito dal Chelsea di Marco van Ginkel. "Mi sto allenando individualmente - ha detto il giocatore al sito ufficiale del club - aspetto di prendere parte alle sessioni collettive fra poche settimane. Il PSV può e vuole offrirmi questa prospettiva e penso che sia fantastico. Sono diventato due volte campione dei Paesi Bassi qui e so che in un grande club ho l'opportunità di reagire completamente".