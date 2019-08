L'intricato rebus Balotelli. Tra i milioni del Flamengo e la voglia di Serie A

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mario Balotelli. L'offerta del Flamengo lo tenta ma la prima scelta resta la Serie A. Il club rubionegro, però, gli propone 5,4 milioni per 18 mesi e 10 alla firma: numeri che stanno facendo tentennare il ventinovenne attaccante italiano. Una trattativa che va avanti, dall'altra parte il Parma non ha mai mollato il sogno, sullo sfondo c'è sempre il Brescia. E la Fiorentina non molla, con Kevin Prince Boateng che recentemente lo ha chiamato a Firenze.