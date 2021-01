La delusione di Giampaolo: "Giocato da spettatori, la rabbia non può bastare"

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, parla a Sky Sport del ko per 2-0 contro il Milan. "Nel primo tempo non l'abbiamo giocata, è troppo poco giocarla solo nel primo tempo. Nei primi quarantacinque siamo stati spettatori con poca assunzione di responsabilità, troppo preoccupati, il secondo tempo non è bastato. Non siamo primi e non possiamo sottovalutare gli avversari".

Sul ko dopo il miniciclo "Ci hanno creato difficoltà ma fossimo stati meglio in partita, sarebbe stato diverso. Sono stati superiori, il rammarico è non aver giocato i primi 45. E' la prima volta che succede così in modo passivo".