La Fiorentina pensa all'ex Milan Vranckx: il Wolfsburg lo valuta 10 milioni

Con l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino alla Fiorentina è iniziata una nuova era. Per questo motivo il direttore sportivo Pradé starebbe lavorando per costruire una squadra ad immagine e somiglianza del nuovo allenatore, che in quel di Monza ha dimostrato di saper lavorare tanto, e bene, soprattutto con i giovani.

Per questo motivo la Fiorentina avrebbe intenzione di abbassare un po' l'età media della squadra, puntando su profili giovani e di prospettiva che possano scrivere nuove pagine importanti della storia Viola negli anni a seguire. A fronte di questo, stando a quanto riprotato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, nel mirino della dirigenza toscana sarebbe finito l'ex Milan Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 attualmente impegnato in Germania con il Belgio per Euro2024.

Il belga non è però un nome nuovo dalle parti del Viola Park, visto che già la scorsa estate il ds Pradé lo aveva insistentemente cercato non arrivando però alla chiusura della trattativa. Un anno dopo la Fiorentina è dunque tornata su Vranckx, giocatore che il Wolfsburg valuta all'incirca 10 milioni di euro. L'intenzione della Viola, però, è quella di chiudere per il ritorno in Italia del classe 2002 a cifre inferiori, sfruttando il fatto che abbia il contratto in scadenza con la compagine tedesca nel giugno 2025.