Dopo pochi mesi dal suo addio al Milan, Krzystof Piatek potrebbe già tornare in Italia. Secondo quanto riporta il quotidiano 'La Nazione', la Fiorentina sarebbe sul punto di raggiungere un accordo con l'Hertha Berlino per il trasferimento dell'attaccante polacco che arriverebbe in Viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto.