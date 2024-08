La stampa turca contro Krunic: "Non ha più credito agli occhi dei tifosi del Fenerbahçe"

Dalla Turchia sembrano non sopportare l'ex centrocampista del Milan, Rade Krunic oggi giocatore del Fenerbahce, finito nel mirino dei giornalisti. Infatti, due di questi, Ugur Meleke e Guntekin Onay, hanno pubblicato diversi articoli sul sito 'Hurriyet', criticando molto il bosniaco classe 1993. Queste le loro parole:

Ugur Meleke: "Il problema non è tanto Fred quanto Krunic. Certo, rispetto la carriera del calciatore bosniaco nel Milan, ma a volte l'alchimia di un giocatore con un club potrebbe non corrispondere e gli tremerebbero le ginocchia. Quella tra Krunic e il Fenerbahçe è stata un'alchimia che non ha funzionato fin dall'inizio. Dopo aver fatto un brutto passaggio al 41' nella partita del Lugano, si demoralizza e il pubblico fischia. Questo, secondo me, riassume l’intero errore Krunic. Non credo che ripeteranno lo stesso errore in questa stagione. Credo che faranno un rinforzo a centrocampo centrale al posto di Krunic".

Guntekin Onay: "Anche se Krunic del Fenerbahçe è bravo, anche se Fred è sano e in forma, c'è bisogno di un giocatore forte, tecnico ed esperto a centrocampo. Del resto Krunic non ha più credito agli occhi dei tifosi. La squadra della scorsa stagione non ha avuto problemi nel reparto offensivo, totalizzando 99 punti e 99 gol. L'anno scorso ci sono stati due problemi: il primo è stato non riuscire a trovare un centrocampo per colmare l'assenza e la continuità di Fred nei 4 della difesa. I trasferimenti effettuati finora in questa stagione non sono in linea con queste carenze".