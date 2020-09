Las Palmas su Boateng, il presidente: "Ci piacerebbe, ma dobbiamo essere realisti"

Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha riconosciuto che acquistare Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina non sarà affatto facile per i gialloblù: "Ci piacerebbe ovviamente avere un calciatore del livello di Prince, ma dobbiamo essere consapevoli delle possibilità che abbiamo, di ciò che siamo e di dove ci troviamo", le parole riportate da Marca del numero uno del club di Segunda División spagnola. Nelle scorse ore è circolata la notizia di un interessamento del Las Palmas nei confronti dell'attaccante in uscita dai viola, con un triennale già sul tavolo per riportarlo alle Canarie.