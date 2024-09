Le pagelle di Tonali: impreziosisce la serata di Parigi, quanto è mancato agli azzurri

E' tornato a vestire la maglia della Nazionale dopo la squalifica Sandro Tonali. Il centrocampista ha diretto l'orchestra di Luciano Spalletti in mezzo al campo nel successo contro la Francia. "Arretrati di voglia, con pressing e strappi da leader ritrovato - scrive la Gazzetta dello Sport -. Il tacco per il gol di Dimarco è geniale - quell’asse promette bene - e ne ha fino alla fine". "Torna dopo un anno e impreziosisce la serata - commenta Tuttosport - con il colpo di tacco che ispira il gran gol di Dimarco".

"Spaesato, appena, all’inizio, 363 giorni dopo l’ultima azzurra - riporta il Corriere dello Sport -. Vede Retegui con la coda dell’occhio, s’inventa un duetto che andrebbe esposto al Louvre per Dimarco, all’85’ è accora lì che suda e sbuffa. Commovente". Questo invece quanto sottolinea TMW: "E' mancato e non poco all'ultimo Europeo. Ha passo internazionale, ha il carisma che serve in questi grandi palcoscenici. Parte un po' in sordina, ma poi prende confidenza col ritmo partita e a quel punto è ovunque: assist delizioso per Dimarco in occasione del gol del pareggio. Nella ripresa spadroneggia palla al piede".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5