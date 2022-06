Leonardo: "L'arrivo di Verratti e Ibra fu il primo momento chiave del PSG"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Lunga intervista rilasciata da Leonardo a L'Equipe. L'ex direttore sportivo del Paris Saint-Germain ha tracciato un bilancio su come è cambiato il club dal suo arrivo nel 2011 a oggi: "È il modo in cui la gente guarda il club che è cambiato. Prima, portare i giocatori era una missione. Ora c'è la coda per venire. Ci sono due momenti molto significativi per me, anche se non mi piace separare gli eventi. Il primo è la firma, lo stesso giorno, di Verratti e Ibrahimovic (nel 2012). Non è stato un caso che un giovane nella Serie B italiana e una star del calcio mondiale arrivassero lo stesso momento. Il secondo è Messi. Sono due date enormi".