Locatelli: "Ho sempre sognato di giocare nella Juve, lo dicevo al mio agente a 14 anni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo intervento al canale Twitch della Juventus, Manuel Locatelli ha parlato anche di cosa significhi per lui giocare nel club bianconero: "L’ho sempre sognato. Sono che sogni da piccolino. Non pensavo di giocare alla Juve, ma ho sempre detto al mio procuratore da quando ho 14 anni “Un giorno andremo alla Juve”. Il mio cognome sulla maglia? Bellissima emozione. Al di là di me che è una cosa bellissima e per la mia famiglia, avere il cognome di mio padre stampato è un’emozione anche per lui. Sono cose che ti toccano. Sicuramente chiunque ha la mia maglia cercherò di firmarla».