M. Simone: "Yacine Adli giocatore completo, lo consiglio assolutamente al Milan"

Marco Simone, ex attaccante rossonero e attuale allenatore del Châteauroux nella terza serie nel Championnat National, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Yacine Adli, obiettivo di mercato del Milan per il centrocampo: "Lo consiglio assolutamente al Milan. È un giocatore completo, bravissimo nelle due fasi. Costruisce, recupera, fa tutto con coraggio. Ha qualità tecniche notevoli, tiro, dribbling. Se è già pronto per il Milan non lo so, ma certamente è un talento di grande prospettiva".