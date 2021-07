Maiorino su Pessina: "Il Milan lo soffiò all'Inter. L'Atalanta gli ha fatto fare un grande percorso"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni su Matteo Pessina: "Pessina lo soffiammo all'Inter prendendolo dal Monza. Lo detti in prestito, all'inizio ha faticato e giocato poco. Nell'ultimo anno con noi era ancora in prestito a Como. L'Atalanta gli ha fatto poi fare un grande percorso, dandolo a Verona e riprendendolo: poi nel momento decisivo, quando poteva puntarci, ci ha creduto facendolo giocare. E' stata una progressione perfetta".