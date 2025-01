Matri: "Episodio Conceiçao-Calabria? Era da evitare in campo. C'è però anche una cosa positiva..."

Alessandro Matri, ex attaccante, tra le altre di Milan e Juventus, ha commentato così a Pressing la rissa sfiorata tra Conceiçao e Calabria al termine di Milan-Parma: "Sono immagini che chi ha giocato ha già visto, magari più nello spogliatoio, mentre non è bello averle visto in campo. Ma prendiamo una cosa positiva: si vedono Theo Hernandez e Leao, che erano stati sostituiti a fine primo tempo, ma che vanno a calmare Conceiçao. Se ci sono state delle parole di troppe, può capitare la reazione di un allenatore istintivo come il portoghese. Era sicuramente meglio evitare tutto questo in campo".

Queste le parole in conferenza stampa di Conceiçao sull'episodio: "Vedo le partite e le sento con molta passione. C'era un po' di adrenalina in più. C'è stata una situazione di gioco di cui ho parlato con Calabria e c'è stata qualche parola di troppo secondo me. I calciatori per me sono tutti importanti, come una famiglia. Se io ho un figlio che si comporta male, glielo dico. E qui è lo stesso. Non c'è ipocrisia: ci diciamo le cose da uomini. Vero, non è stato bello, ma nel calcio ci sta, non siamo in Chiesa. Ci siamo chiariti. Scusate per il ritardo, ma ero a programmare già il lavoro di domani".