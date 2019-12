Mendes e il consiglio a Gattuso: "Scegli bene la tua prossima squadra"

Gennaro Gattuso sembra pronto a tornare su una panchina di Serie A. Dopo l'altalenante esperienza rossonera, l'ex tecnico milanista sarebbe sul punto di approdare sulla panchina del Napoli per prendere il posto di un altro ex rossonero come Carlo Ancelotti. Una decisione quella di Gattuso arrivata dopo lunghe riflessioni ma soprattutto grazie ai suggerimenti dell'amico e consigliere Jorge Mendes. Il plenipotenziario agente portoghese infatti avrebbe detto a Gattuso di "Non prendere una squadra tanto per prenderla ma di aspettare l'occasione giusta", portandolo quindi a rifiutare le proposte di Genoa e Sampdoria e ad accettare l'intrigante chiamata del Napoli.