Messias cuore rossonero: "Gol all'Inter? Sentivo troppo questa partita, ho vissuto i derby di Milano"

Gli ex

Oggi alle 10:40 Gli ex

Serata da ricordare per Junior Messias, autore del definitivo 2-2 tra Genoa e Inter. Raggiunto da Dazn a fine gara, il brasiliano ex Milan analizza così la gara e la sua marcatura personale: "Sono felicissimo, segnare alla prima giornata contro una squadra come l'Inter è bellissimo. Sono però scontento, perché volevamo vincere, ma sono i campioni d'Italia".

Può essere la "tua" stagione, della consacrazione totale? "Cercherò di segnare il più possibile, di essere più incisivo, servire più assist e aiutare i miei compagni a segnare. Me l'ha chiesto il mister anche oggi, di essere più incisivo. La partita di oggi l'ho sentita tantissimo, perché lo sappiamo tutti: ho vissuto il derby di Milano, ho perso una Supercoppa contro di loro e una semifinale di Champions. Me la sento ancora dentro, ho vissuto al massimo questo partita".