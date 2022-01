Milan, 26 gennaio 2012: l'ultimo gol di Seedorf con la maglia rossonera

Il 26 gennaio 2012, in occasione di un Milan-Lazio valido per i quarti di Coppa Italia, Clarence Seedorf ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: al 18' del primo tempo, su assist di El Sharawy, l'ex centrocampista olandese battè Marchetti con un destro potente sotto la traversa. Il match si conclude 3-1 per il Diavolo (di Robinho e Ibrahimovic le altre reti milaniste).