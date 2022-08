Milan, 27 anni fa Marco Van Basten si ritirava dal calcio giocato

MilanNews.it

© foto di MB/Image Sport

Il 17 agosto 1995, Marco Van Basten, uno degli attaccanti più forti del Milan e della storia del calcio, annuncia il proprio ritiro a soli 30 anni d'età. Impossibilitato a continuare nella sua straordinaria carriera a causa dei gravi problemi fisici, il Cigno di Utrecht il giorno dopo salutò un San Siro zeppo di gente ed emozionato. Con la maglia rossonera, vestita per sei stagioni più due di lontananza dai campi per infortunio, Van Basten ha segnato 125 gol in 201 partite, media impressionante. Grazie a queste reti, l'olandese occupa la settima posizione della classifica marcatori all-time del club. Con il Diavolo, Van Basten ha vinto di tutto: 4 scudetti, 4 supercoppe italiane, 3 Champions, 3 supercoppe europee, 2 coppe intercontinentali ma soprattutto 3 Palloni d'Oro di cui due consecutivi. Una leggenda del calcio e della storia rossonera.