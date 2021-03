MN - A. Colombo su Ibra: "Importante dentro e fuori dal campo, ha dato la mentalità giusta al Milan"

Ai microfoni di Milannews.it, l'ex rossonero Angelo Colombo ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "I rossoneri hanno vinto tante partite anche senza Ibrahimovic, ma lo ha fatto anche grazie allo svedese che è importante sia dentro che fuori dal campo. Ha dato la mentalità giusta a tutta la squadra. Questo Milan è proprio un bel vedere. Quanto è importante Ibrahimovic per questa squadra? Io dico che è quasi più importante fuori dal campo che dentro. Quando gioca trascina e fa gol, ma la cosa più importante è quello che fa fuori, è un motivato, si è visto anche ieri a Verona. Ha grande esperienza, si vede che sta bene in questo ambiente, ha un bel rapporto con tutti. Erano anni che non guardavo con così tanto piacere le partire del Milan. Il suo futuro? E' bello quello che ha detto ieri. Non so cosa succederà. Per ora pensiamo al campo e a raggiungere gli obiettivi prefissati. La strada intrapresa secondo me è quella giusta".

