MN - Fossati e gli anni nelle giovanili del Milan: "Sono cresciuto in uno degli ambienti migliori in Italia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Milannews.it, l'ex rossonero Marco Ezio Fossati è tornato a parlare dei suoi anni nelle giovanili del Milan. Ecco le sue parole: "E’ stata un’esperienza molto formativa. Sono cresciuto in uno degli ambienti migliori in Italia. Sei messo nelle condizioni di fare il tuo meglio e i ricordi sono molto positivi, sia per le persone che ho incontrato sia per le strutture che mi hanno permesso di crescere come giocatore e persona. Rimpianti? No, onestamente non ho rimpianti. Se non è arrivata l’occasione è perché non era arrivato il mio momento o non era il periodo giusto. O forse non la meritavo come altri. Ognuno ha il suo percorso da fare e penso che le somme le tirerò a fine carriera”.

