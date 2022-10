MN - Fossati: "Milan, contro la Dinamo la chiave della partita saranno i duelli individuali sulle corsie laterali"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista di Dinamo Zagabria-Milan, Marco Ezio Fossati, ex giocatore rossonero ora all'Hajduk Spalato, ha dichiarato a Milannews.it: "Un consiglio a Pioli? Premetto che dare un consiglio a Pioli è difficile (ride ndr). Però conosco bene la Dinamo Zagabria, ha ottimi calciatori in fase offensiva che hanno qualità nei piedi. Ecco, il Milan dovrà essere bravo a chiudere bene i cambi di lato che fanno quando impostano l’azione. La chiave della partita saranno i duelli individuali sulle corsie laterali, dove comunque il Milan ha giocatori molto forti come Leao e Theo Hernandez”.

