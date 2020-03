MN - Galderisi: "Sono innamorato di Pioli per come allena. Sulle voci su Rangnick..."

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Giuseppe Galderisi, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole sul possibile arrivo al Milan di Ralf Rangnick: "Io sono innamorato di Pioli per come allena. In un momento come questo non credo sia giusto fare uscite del genere, il Milan sta facendo uno sforzo immane per cercare di riprendersi dall’arrivo di Pioli e con buone prestazioni. Guardare avanti va bene ma mettere confusione secondo me non è giusto".