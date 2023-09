MN - Giroud titolare anche contro il Newcastle. Cardone: "Aveva già giocato tutto il derby. Perché non provare Okafor?"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da Milannews.it, l'ex giocatore rossonero Giuseppe Cardone ha parlato così di Olivier Giroud, schierato titolare anche ieri contro il Newcastle: "Aveva già giocato tutto il derby e si sapeva che non rientrasse benissimo dalla nazionale. Perché non provare Okafor? Evidentemente non convince Pioli. Non lo so”.