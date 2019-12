MN - Ielpo: "Leao? Per me è una seconda punta"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, l'ex rossonero Mario Ielpo ha parlato così di Rafael Leao e della sua collocazione in campo: "Se devo dare una collocazione tattica a Leao lo vedrei come seconda punta in un modulo a due attaccanti. Non lo vedo tantissimo, per ora, come centravanti, perchè mi sembra che non abbia quei movimenti cattivi da attaccante per andarsi a trovare lo spazio con la furbizia o con la forza. Sulla possibilità di giocare come attaccante esterno dico che dipende da lui, ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. Deve lavorare molto sulla fase difensiva, acquistando quell'attenzione e quella partecipazione che per ora non abbiamo visto. Leao è un bel rebus, da questo punto di vista, per Pioli".