MN - Laursen: "Non mi aspettavo queste difficoltà. Il Milan deve essere più in alto"

In merito alla stagione del Milan di Paulo Fonseca, l'ex rossonero Martin Laursen ha dichiarato a Milannews.it:

Hai ritrovato un Milan ottavo in classifica. Te lo aspettavi?

"Non mi aspettavo queste difficoltà, anche perché il Milan negli ultimi anni ha fatto bene, ha una rosa e una squadra molto forte".

Che impressioni hai avuto dall'ultima partita?

"Secondo me non è stata una brutta partita, non sono mancate le occasioni per segnare. Poi può succedere quella serata dove la palla non vuole entrare".

Alla fine però i tifosi hanno contestato, soprattutto la proprietà

"Posso capire la frustrazione dei tifosi e la loro contestazione. Il Milan deve essere più in alto".

Ora c'è il Verona, altra squadra in cui hai giocato

"Per me è una partita speciale. Il Verona mi ha portato in Serie A e da tifoso del Milan cercavo di fare particolarmente bene. E ho avuto la fortuna di segnare proprio contro i rossoneri e chissà, magari grazie a quel gol si sono interessati a me".