MN - Perfetti: "Balotelli al Flamengo? Ti prendi tutto il pacchetto, ma farebbe bene a tutto il Sudamerica"

Fabio Perfetti, opinionista di Sportitalia e proprietario de "Il Fútbol Sudamericano" ha commentato in esclusiva a Milan News la possibilità di un arrivo di Mario Balotelli al Flamengo: "Quando parli di Balotelli prendi l’intero pacchetto: è difficile scindere il Balotelli calciatore dal Balotelli personaggio in un calcio dove il marketing, la comunicazione ed il business sono parti integranti del gioco. Come calciatore sicuramente può essere un valore aggiunto per il Flamengo, inutile parlare delle doti inespresse di un ragazzo che giocherebbe in un campionato dove la tecnica trionfa alla grande. Mediaticamente questo affare farebbe bene a tutto il Sudamerica.

Quest’anno abbiamo visto una vera e propria migrazione dall’Europa al Sudamerica di grandi campioni, più o meno sul viale del tramonto: De Rossi il più emblematico ma non dimentichiamoci Filipe Luis, Rafinha, Gerson (tutti al Flamengo) ma anche Dani Alves e Juanfran, entrambi nuovi giocatori del São Paulo che faranno compagnia a Bruno Peres e Pato. Il calcio sudamericano è una miniera d’oro utilizzata come base di saccheggio dal vecchio e ricco continente. L’arrivo di giocatori affermati può contribuire a far rialzare un continente che non ha eguali come talento esportato. Dove vedrei meglio Balotelli in Sudamerica, oltre al Flamengo? Potrei rispondere Boca, perché ha appena perso un giocatore importantissimo come il Pipa Benedetto e sostituirlo non sarà facile. Uno come Mario potrebbe lenire la ferita nel cuore dei tifosi Xeneizes, ma è fantacalcio."