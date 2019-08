Monaco, priorità centrocampista: Bakayoko l’alternativa a Kessie

Tiemoue Bakayokoè l’alternativa a Franck Kessie. Il Monaco sta cercando un centrocampista difensivo e, come riportato da RMC Sport Francia, l’ivoriano rimane la priorità per il club francese. Gli uomini mercato hanno però individuato l’alternativa nel caso in cui non si dovesse chiudere la trattativa con il club rossonero: Bakayoko potrebbe tornare in Ligue 1 e nel club in cui ha giocato tre stagioni.