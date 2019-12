Leonel Vangioni, ex terzino rossonero, ha realizzato il momentaneo 1-0 nel match tra Monterrey e Al-Saad, quarto di finale del Mondiale per Club. I messicani hanno poi vinto l'incontro per 3-2. Il terzino argentino ha militato al Milan nella stagione 2016/17 per poi trasferirsi l'estate successiva al Monterrey.