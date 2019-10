Montolivo, l'ex Capitano del Milan è ancora senza squadra

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia conclusa da ormai due mesi, Riccardo Montolivo è ancora senza squadra. Sebbene il centrocampista italiano possa contare su più di 400 presenza in Serie A sembra stia faticando a ricevere proposte concrete. Nelle ultime ore sembra che l'ex Fiorentina possa essere diventato un'idea per la Roma, in emergenza per i vari infortuni, ma al momento il suo nome non scalda la dirigenza giallorossa.