Montolivo svincolato e la B su di lui: tra suggestione e realtà

Tra gli svincolati che la sessione estiva di calciomercato ha lasciato in eredità, c'è, probabilmente nella lista "nomi altisonanti", Riccardo Montolivo, alla ricerca di un club dopo la scadenza del suo contratto con il Milan.

Da allora non sono mai arrivate offerte concrete al calciatore e al suo entourage, ma adesso sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi. Certo, non in Serie A, ma la B può essere comunque un'occasione di rilancio: Cerci e Ventura insegnano.

Poker di club in Cadetteria - Gli ultimi rumors, vogliono la Cadetteria sul classe '85, con il Benevento di mister Inzaghi in pole (proprio il tecnico già in passato aveva sondato il terreno,e starebbe insistendo per la necessità di un rinforzo di esperienza), e il Chievo Verona subito dietro, con la dirigenza clivense che starebbe formulando l'offerta. Più distanti, ma vigili, Frosinone e Livorno.

Tra voci e realtà - Viene però adesso da chiedersi dove sia il confine tra suggestione e realtà. Il Ds del Livorno Signorelli, proprio ai microfoni di TMW, ha confermato che fino a gennaio la squadra sarà quella attuale, lasciando quindi intendere che non si andrà sul mercato svincolati, e anche da Verona non arrivano conferme circa l'interesse del Chievo. Punti di domanda sulle altre due pretendenti: attesi i cosiddetti sviluppi.