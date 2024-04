Montolivo: "Tanti tifosi non perdonano a Pioli gli ultimi cinque derby persi e soprattutto come sono stati persi"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha detto la sua su Stefano Pioli che a fine stagione, salvo clamorose sorpresa, dirà addio alla panchina del Milan. Ecco le sue dichiarazioni in vista del derby di questa sera contro l'Inter a San Siro: "Questi ultimi cinque derby persi credo siano un motivo per cui una parte della tifoseria rossonera non voglia più Pioli come allenatore del Milan.

Il lavoro di Pioli è ottimo, però tanti tifosi non gli perdonano questi ultimi cinque derby di fila persi e soprattutto come sono stati persi. In questi derby non c'è stata praticamente partita".