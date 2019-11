Montolivo: "Togliermi la fascia da capitano è stata una scelta di Yonghong Li"

Ai microfoni del Corriere della Sera, Riccardo Montolivo è tornato a parlare di quando gli hanno tolto la fascia da capitano al Milan. Ecco le sue parole: "Montella e Mirabelli, dopo l’arrivo di Bonucci, mi dicono che avrei dovuto cedergli la fascia di capitano. Rispondo che non mi sembrava una buona idea, perché il Milan era un grande club, aveva equilibri delicati, altri compagni come Bonaventura avrebbero svolto meglio quel ruolo e comunque la decisione doveva essere presa nello spogliato. Loro mi risposero che non c’era discussione, era la scelta dell’allora presidente Yonghong Li. Stessa risposta che ebbi da Bonucci".