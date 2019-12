Monza, esordio in campionato per l'ex Milan Gabriel Paletta

Ha vestito la maglia del Milan in due parentesi: nel 2014-2015 collezionando 14 presenze e dal 2016 al 2018 registrando 30 presenze, 2 gol e la vittoria della Supercoppa Italiana. Stiamo parlando di Gabriel Paletta, ex difensore rossonero e della nazionale italiana. Dopo l'esperienza al Jiangsu Sunig, il difensore italo-argentino è tornato in Italia, al Monza con cui ieri ha esordito in campionato nella vittoria contro la Giana Erminio.