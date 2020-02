Monza, Galliani su Matri: "Si allena con noi, ma non verrà tesserato"

A margine di un evento sociale del Monza presso l'ospedale di Desio, Adriano Galliani, ad del club brianzolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quanto raccolto da Milannews.it in merito ad Alessandro Matri, ex del Milan oggi svincolato, che ha iniziato ad allenarsi con la formazione di Cristian Brocchi: "Matri lo conosco da bambino, è un ragazzo fantastico. Non verrà al Monza perché siamo coperti: è con noi perché siamo amici e potrà stare con noi quanto vorrà anche se non lo tessereremo. La cosa che mi stupisce sempre di lui e che fa capire che tipo di persona sia è vederlo sui traghetti quando è al mare ad Ibiza con sua moglie mentre solitamente i calciatori si muovono solitamente in maniere molto diverse".