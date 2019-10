Morace sul derby femminile: "Premiata l’esperienza. Conc, un bis per la storia"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Carolina Morace, ex tecnico del Milan Femminile, ha commentato così la vittoria di ieri delle rossonere nel derby contro l'Inter: "Il match più importante della giornata è stato l’atteso primo derby di Milano in Serie A finito 3-1 per il Milan. Nulla da fare per la squadra nerazzurra pericolosa in diverse occasioni ma poco concreta in area di rigore, molte le giovani schierate in campo da Attilio Sorbi di cui sicuramente sentiremo parlare in futuro. Il Milan mette in campo una maggiore autorevolezza mentre l’Inter paga l’inesperienza e la mancanza di precisione nei momenti decisivi. Dominika Conc ha segnato una storica doppietta, il bottino è stato messo al sicuro da Deborah Salvatori Rinaldi. L’Inter esce dal campo a testa alta, facendo tesoro degli errori commessi sopratutto in occasione della terza rete subita su calcio di punizione, dove nessuna nerazzurra è saltata a contrastare lo stacco di testa. Menzione per Gloria Marinelli, autrice del temporaneo pareggio con un tiro a giro all’incrocio dei pali e perenne spina nel fianco per la squadra di Maurizio Ganz".