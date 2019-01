Napoli, Ancelotti: "Non vorrei mai giocare contro il Milan, sarà una grande emozione incontrare Gattuso"

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha raccontato oggi in conferenza stampa le sue emozioni in vista del match di domani contro il Milan: "Per domani ci sono due emozioni, il piacere di tornare in uno stadio dove abbiamo vissuto tante emozioni, non vorrei mai giocare contro il Milan a livello affettivo ma sarà una grande emozione contro uno dei giocatori chiave di quel periodo che è Gattuso".